عرصے تک الحاد کی طرف مائل رہی، تحقیق کے بعد ایمان کی طرف لوٹ آئی، یشما گل

نامور پاکستانی اداکارہ یشما گل نے کہا ہے کہ عرصے تک الحاد کی طرف مائل رہی، تحقیق کے بعد ایمان کی طرف لوٹ آئی۔
اداکارہ یشما گل نے ایک پوڈ کاسٹ میں انکشاف کیا کہ انہوں نے ماضی میں ڈاکٹر ذاکر نائیک سے تقدیر اور انسان کی مرضی و اختیار کے بارے میں سوال کیا تھا۔
یشما نے بتایا کہ وہ ایک عرصے تک الحاد کی طرف مائل رہیں لیکن تحقیق کے بعد دوبارہ ایمان کی طرف لوٹ آئیں۔
یشما نے سوال کیا تھا، ’اگر تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو انسان کا اختیار کہاں سے آتا ہے؟‘، جس کا جواب ڈاکٹر نائیک نے یوں دیا تھا کہ اللّٰہ جانتا ہے انسان کون سا راستہ اختیار کرے گا، لیکن انتخاب انسان خود کرتا ہے۔
تاہم اب تازہ پوڈکاسٹ میں یشما نے اپنی ذاتی تشریح بیان کرتے ہوئے کہا، ’ہر دن انسان کے سامنے کئی دروازے کھلتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کوئی ایک دروازہ کھولتا ہے۔ تاہم اس انتخاب کے نتائج پہلے سے لکھے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق اللّٰہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اتنی ہی بہتر رہنمائی ملے گی کہ کون سا دروازہ کھولنا ہے۔‘
انہوں نے ایمان کو ریڈیو سگنل سے تشبیہ دی اور کہا، ’جیسے ریڈیو پر صحیح فریکوئنسی پر آنے کے بعد آواز صاف سنائی دیتی ہے، ویسے ہی ایمان کو ذکر اور نماز سے چارج کرنا پڑتا ہے تاکہ اللّٰہ کی رہنمائی واضح طور پر مل سکے۔‘
یشما گل پاکستانی ٹی وی اور فلم کی معروف اداکارہ ہیں، جنہوں نے آسٹریلیا میں نفسیات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2016 میں شوبز کی دنیا میں قدم رکھا۔
بھارتی فلموں اور ٹیلی ویژن کے اداکار راجیش کمار نے بالی وڈ کے طبقاتی نظام کے بارے میں کہا کہ اہم رول کرنیوالے ہیرو اکثر سپورٹنگ کاسٹ کے ساتھ ریہرسل کرنا پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اداکاری میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی۔