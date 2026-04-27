لنڈی کوتل میں انگریز دور سے گرفتار درخت رہائی کا منتظر

انگریز دور سے گرفتار اخروٹ کا درخت رہائی کا منتظر ہے، لنڈی کوتل کا درخت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔
لوک داستان کے مطابق تب سے یہ درخت اسی طرح زنجیر میں جکڑا ہے، اب سوال اٹھا ہے کہ اگر اس کی سزا مکمل ہوگئی ہو تو اسے رہا کردیا جائے؟
لنڈی کوتل میں ایک ایسا پراسرار درخت ہے، جس سے جڑی کہانی آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔
لنڈی کوتل کی اس تاریخی چھاؤنی میں موجود اخروٹ کا یہ درخت محض ایک درخت نہیں بلکہ ماضی کی ایک عجیب و غریب داستان اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔
اس درخت پر انتظامیہ کی جانب سے نصب بورڈ میں تحریر ہے کہ’میں گرفتار ہوں‘،’ایک شام برطانوی افسر یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نشے میں ہوں اور اپنی اصل جگہ سے ہل رہا ہوں، مجھے گرفتار کرنے کا حکم دیا، تب سے میں گرفتار ہوں۔
مقامی شہریوں کے مطابق انگریز دور حکومت کی بہت ساری داستانوں میں سے ایک یہ درخت بھی ہے، زنجیروں میں جکڑی حالت میں انگریز چھوڑ کر گئے، آج بھی اسی حالت میں ہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ یہ واقعہ تاریخ کا حصہ بنتا گیا، زنجیروں میں جکڑا اخروٹ کا یہ درخت پھلدار تو نہیں رہا لیکن اب سیاحتی دلچسپی کا مرکز ضرور بن چکا ہے۔
ایک اور شہری نے سوال اٹھایا کہ اگر اس درخت نے اپنی سزا کاٹ لی ہو تو اسے اب رہا کردیں؟
یہ درخت نہ صرف ماضی کی ایک انوکھی جھلک پیش کرتا ہے بلکہ یہ سوال بھی چھوڑ جاتا ہے کہ طاقت اور اختیار کے نشے میں انسان کس حد تک جا سکتا ہے۔