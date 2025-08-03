گریٹر مانچسٹر: چاقو کے وار سے 19 سالہ نوجوان جاں بحق، تفتیش کا آغاز

گریٹر مانچسٹر کے علاقے بری (Bury) میں ایک 19 سالہ پاکستانی نوجوان کے چاقو کے وار سے جاں بحق ہونے کے بعد پولیس نے قتل کی تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہدف بنا کر کیا گیا حملہ تھا، واقعہ جمعے کی شب (یکم اگست) رات 9 بجے سے کچھ پہلے مارکیٹ اسٹریٹ کے قریب پاور لیگ فٹبال کمپلیکس کی کار پارکنگ میں پیش آیا، جو کہ بری کالج کے قریب واقع ہے۔
ہفتے کے روز جائے وقوع پر پولیس اور فرانزک ماہرین موجود تھے اور تحقیقات کے سلسلے میں تصاویر لی جا رہی تھیں۔
گریٹر مانچسٹر پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متاثرہ نوجوان کو کئی مرتبہ چاقو مارا گیا، جس کے باعث وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔
پولیس کے مطابق ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے تاہم پولس کی ایک بڑی انسیڈنٹ ٹیم اس افسوسناک واقعے کی مکمل چھان بین کر رہی ہے۔
پولیس کے مطابق یہ حملہ بظاہر کسی پرانی دشمنی یا ذاتی رنجش کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے اور اس سے عوامی سطح پر کسی بڑے خطرے کا اندیشہ نہیں ہے۔
گریٹر مانچسٹر پولیس کی میجر انسیڈنٹ ٹیم کے ڈٹیکٹیو چیف انسپکٹر جان چارلٹن نے کہا کہ سب سے پہلے ہماری ہمدردیاں متاثرہ نوجوان کے اہلِ خانہ اور دوستوں کے ساتھ ہیں، ہمارے تربیت یافتہ افسران اس مشکل وقت میں ان کی معاونت کر رہے ہیں۔
یہ واقعہ ناصرف مقامی برادری کے لیے صدمے کا باعث ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے پریشان کن ہے جو اس کا گواہ بنا۔ تاہم ابتدائی شواہد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ایک ٹارگٹڈ حملہ تھا ہم نے جائے وقوع پر کئی مقامات کو محفوظ بنا دیا ہے اور مجرموں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
تاحال متاثرہ نوجوان کا نام جاری نہیں کیا گیا ہے، پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے پاس واقعے کے متعلق معلومات ہوں تو فوری طور پر حکام سے رابطہ کریں۔
طارق وزیر، برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں قونصل جنرل پاکستان کے طور پر 13 جولائی 2020 سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ پاکستان کے تجربہ کار سفارتکار ہیں جنہوں نے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران اندرون و بیرون ملک اہم سفارتی اور انتظامی ذمہ داریاں سرانجام دی ہیں۔
برطانوی وزیرِ انصاف سر نکولس ڈیکن نے چیئرمین جموں و کشمیر تحریکِ حقِ خود ارادیت انٹرنیشنل راجہ نجابت حسین ستارۂ پاکستان کو 5 اگست 2019ء کے تناظر میں یومِ استحصالِ کشمیر پر اپنی بھرپور حمایت کی یقین دہائی کروا دی۔
سفیرِ پاکستان برسلز، لگسمبرگ و یورپی یونین رحیم حیات قریشی نے سفارتخانۂ پاکستان برسلز میں یومِ استحصال کشمیر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کی مسئلہ کشمیر پر بنائی گئی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو یورپی اعلیٰ حکام نے سرحد پار بھارتی ریاستی جبر کو بےنقاب کیا ہے۔
برطانیہ میں مطالعاتی ویزے پر داخل ہو کر سیاسی پناہ کا دعویٰ کرنیوالے غیر قانونی مہاجرین کا راستہ روکنے کیلئے حکو مت کی جانب سے اگلے ماہ بڑے منصوبوں کا اعلان کرنیکی توقع ہے اس سلسلہ میں یونیورسٹیوں پر غیر ملکی طالبعلمو ں کو داخل کرنے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔